تعد العناية بالأطفال الصغار من أصعب المهمات التي يمكن أن تقوم بها الأمهات، خاصة إذا كان الطفل الأول، حيث يجب أن تتعلم الطريقة المثالية لحمل الطفل الصغير، حتى يكون مرتاحًا ولا يتعرض للضغط، والتي تضمن بقاء الطفل آمنًا في جميع الأوقات.

حتى لو كان المواليد الجدد بالكاد يتحركون، فهذا لا يعني أنه يمكن تركهم بدون إشراف على السرير، حيث يميل الأطفال إلى ركل أرجلهم وتمديد أذرعهم مما قد يزيد من خطر قلبهم وسقوطهم على السرير، لذلك نشر موقع ميديكال نيوز توداي"، مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد الآباء والأمهات لمعرفة ما يفعلوه إذا سقط الطفل على الأرض.

تحقق من وجود إصابات خطيرة

إذا سقط الطفل على رأسه، من المهم أن يلتقط أحد الوالدين الطفل برفق وفحص إذا كان هناك نزيف واضح أوكتل من الدم على الرأس، حتى إذا كان الطفل يبدو على ما يرام بعد السقوط، حيث يجب معالجته كحالة طبية طارئة واستدعاء الطبيب.

مراقبة الطفل

يجب التأكد من مراقبة الطفل لمدة 24 ساعة، وذلك للتأكد من عدم وجود إصابات خطيرة أو تداعيات للسقوط.

أكد الأطباء أن هناك حالات معينة تتطلب العلاج الطبي الفوري، والتي منها هي وجود الطفل في حالة من اللاوعي أو الارتجاع المستمر، حيث يكون ذلك بسبب وجود نزيف داخلي، أو كسر في عظام الجمجمة.

وأشار الأطباء إلي أهمية الملاحظة من جانب الأباء والأمهات أن حركة الأطراف للطفل في صورتها الطبيعية، وذلك للتأكد من عدم وجود كسر في العظام، وأشار الأطباء أيضا أن البكاء بنربرة عالية يدل على وجود ألم شديد يعاني منه الطفل ولكن لا يستطيع الإفصاح عنه.