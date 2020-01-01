«العامة للطرق والكباري» تنهي صيانة وإصلاح فواصل كوبري سفاجا العلوي

تابعت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، أعمال الصيانة التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري على كوبري سفاجا العلوي وإصلاح وصيانة فواصل التمدد المعدني المتآكلة.

وتوجهت "رئيس المدينة" بالشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للطرق والكباري على سرعة الاستجابة من جانب المهندس محسن زهران رئيس الهيئة بالبحر الأحمر، والمهندس أحمد محمد رزق رئيس قطاع سفاجا والقصير بالهيئة، والمشرف على عملية الرصف بسفاجا.

وأوضحت أن الهيئة تجري صيانة الفواصل وتأمين وتدعيم الأعمدة الكهربائية، وإعادة تخطيط الكوبري ودهان السور والبلدورات، حيث وضعت الهيئة خطة شاملة لإعادة صيانة الكوبري، ومن المقرر الانتهاء منها مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت أن الهيئة حريصة على نشر الخدمات المرورية مع تدعيم المنطقة بالعلامات الإرشادية والمخاريط والطواحين الضوئية لضمان سيولة الحركة المرورية، أثناء تنفيذ الأعمال بالشكل الذي لا يعيق الحركة المرورية.

من جانبه قال المهندس أحمد رزق، مشرف العملية بمدينة سفاجا، أن تآكل فواصل التمدد يرجع إلى الحمولات الزائدة للشاحنات، وسيارت النقل الثقيل مما يجعل هذه الفواصل عرضه للتآكل السريع، ويقلل من عمرها الافتراضي.