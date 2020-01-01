مديرة صندوق النقد الدولي: نمد يدنا للتعاون مع تونس ولكن بعد ترتيب البيت من الداخل

أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الصندوق قدم دعما لتونس بتمويل طوارئ يقترب من 750 مليون دولار، مؤكدة أن إدارة الصندوق تتطلع لدعم تونس والتعاون معها في هذه اللحظات العصيبة.

وأضافت في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «القاهرة الآن» والذي يعرض على شاشة «العربية الحدث»، اليوم الأحد، أن تونس عليها ترتيب البيت من الداخل وتحديد أولوياتها مثل تشكيل حكومة، وتحديد هدف واضح وخطة للتنفيذ.

وأوضحت أن تونس تعرف مشكلاتها، مؤكدة أنه حال الانتهاء من هذا سيكون بوسع الصندوق العمل على برنامج محدد مع الحكومة التونسية المرتقب تشكيلها.

وأكملت: «بمجرد أن نصل لمرحلة تمكننا من العمل على برنامج سنفعل ذلك؛ نحن نقوم بكل ما في وسعنا لتمهيد طريق يُحقق نمو شامل يفيد الشعب التونسي».

وأكدت أن صندوق النقد مؤسسة تريد أن ترى نمو يخدم الجميع.