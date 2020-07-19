صرح مسؤولون إندونيسيون، اليوم الأحد، بأن ضحايا الفيضانات التي تجتاح إقليم جنوب سولاويسي ارتفعت إلى 36 قتيلا، بينما لا يزال 40 في عداد المفقودين.

وقال ويسنو ويدجاجا، من الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن الفيضانات أسفرت عن إصابة 58 شخصا، بينما اضطر 14483 شخصا للنزوح عن منازلهم ويقيمون في 76 مأوى في مناطق سابانج وماسامبا وبايبونتا.

وفاضت ثلاثة أنهار في المنطقة بعد هطول غزير للأمطار على مدار يومين، ما أدى إلى حدوث فيضانات غمرت منطقة شمال لووو مساء الاثنين الماضي.

وقال راديتيا جاتي، المتحدث باسم الوكالة، في المؤتمر الصحفي: "تم نشر فريق مشترك لإعادة فتح الطرق التي تسبب الطمي في إغلاقها".

وقال إنه من المتوقع الانتهاء من عملية رفع الطمي بحلول يوم غد الاثنين.