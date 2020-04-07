شرطة إندونيسيا تحدد هوية مشتبه به بعد مسيرة ضد مشروع قانون تحولت إلى أعمال شغب

حددت شرطة جاكرتا هوية أحد المتظاهرين الـ20، الذين تم اعتقالهم، بسبب ما تردد من التحريض على أعمال شغب خلال مظاهرة ضد مشروع قانون شامل حول فرص العمل أمام مجمع مجلس النواب في منطقة سينايان، وسط جاكرتا، الخميس الماضي، طبقا لما ذكرته صحيفة "جاكرتا بوست" اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا يسري يونس، إن المشتبه به يزعم أنه كان يلقى حجارة على رجل شرطة أثناء قيامه بواجب الحراسة خلال المسيرة، بدون الكشف عن تفاصيل حول المشتبه به.

ونقل موقع "كومباس دوت كوم" الإلكتروني عن يسري قوله أمس السبت "لم نتوصل بعد إلى من بدأ أعمال الشغب نظرا لأن معظم المحتجزين من الطلاب والعاطلين".

وكانت نقابات عمالية وطلاب جامعات ومنظمات مدنية أخرى قد نظمت مسيرات أمام مجمع مجلس النواب، تطالب الهيئة التشريعية بوقف المداولات حول مشروع قانون شامل حول فرص العمل.

غير أن المسيرة تحولت إلى أعمال شغب، بعد أن بدأ المتظاهرون في إلقاء حجارة على الشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتم اعتقال 20 شخصا بسبب ما يزعم عن التحريض على أعمال الشغب.

وتابع يسري أن الشرطة أطلقت سراح المحتجزين الـ19 الآخرين أمس السبت.

وتم استجوابهم كشهود عيان ويمكن أن تستدعيهم الشرطة مرة أخرى في وقت لاحق.