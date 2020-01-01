نقل زعيم السكان الأصليين في البرازيل إلى المستشفى

ذكرت وسائل إعلام محلية برازيلية، اليوم الأحد، أنه تم نقل زعيم السكان الأصليين في البرازيل، راوني ميتوكتير إلى المستشفى.

و«راوني»، زعيم قبيلة «كايابو» معروف دوليًا بجهوده ضد إزالة الغابات في الأمازون والدفاع عن حقوق السكان الأصليين.

وقالت مؤسسة «راوني»، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم نقل زعيم قبيلة كايابو _90 عامًا_ أولا من قريته في منطقة السكان الأصليين إلى مستشفى في بلدة كوليدر. ثم نقل عبر مروحية إلى منطقة سينوب، بولاية ماتو جروسو الشمالية لتلقي علاج أفضل.

وأضافت المؤسسة، أن الاختبارات أظهرت عدم إصابته بفيروس كورونا، لكنه كان يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي.

وكان الناشط الحقوقي والبيئي، قد التقى مع الموسيقار ستينج والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في إطار حملته لحماية منطقة الأمازون.

وتم ترشيحه العام الماضي للحصول على جائزة «ساخاروف» التي يمنحها البرلمان الأوروبي.