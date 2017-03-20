كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: يجب مراجعة قانون الأمراض المعدية

ذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، في برنامج تم بثه عبر شبكة تلفزيون" فوجي" اليوم الأحد، أنه يجب مراجعة القانون الذي يمكن السلطات من اتخاذ إجراءات خاصة ضد تفشي فيروس كورونا والأمراض المعدية الجديدة، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكر المتحدث باسم الحكومة أنه يتعين تعديل القانون لتقديم تعويضات للمؤسسات التي تم إغلاقها بناء على طلب الحكومات المحلية.

ولم يكشف سوجا عما إذا كان التعديل سيمنح الحكام المحليين السلطة لإغلاق المؤسسات بسبب فشلها في اتخاذ إجراءات كافية للوقاية من فيروس كورونا.

جاءت تصريحاته بعد أن بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في طوكيو أرقاما قياسية جديدة الأسبوع الماضي.

وأكد سوجا مجددا أن الموقف الحكومي يتمثل في أن يتم تدريجيا توسيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وفي الوقت نفسه منع انتشار العدوى.