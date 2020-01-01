 لامبارد: لا يمكنني أن أطلب المزيد من اللاعبين بعد الفوز على اليونايتد - بوابة الشروق
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لامبارد: لا يمكنني أن أطلب المزيد من اللاعبين بعد الفوز على اليونايتد

وكالات
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 11:05 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 11:05 م

عبر مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، عن فخره بأداء لاعبيه خلال الفوز على مانشستر يونايتد (3-1)، اليوم الأحد، ليتأهل الفريق اللندني إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال لامبارد، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لا يمكنني أن أطلب من اللاعبين أكثر من ذلك، خصوصا فيما يتعلق بأخلاقيات العمل ومستوى الأداء".

وأردف: "كنا في المقدمة، ثم غيرنا أسلوبنا وأصبحنا أفضل، أنا فخور جدا بهذا الأداء".

وأضاف: "بالنظر إلى موقعنا فإن بعض العروض السيئة ستحدث، كما حصل أمام شيفيلد يونايتد.. قمنا بعمل كبير في الأيام القليلة الماضية، واللاعبون يستحقون قسطا ضخما من الفضل".

وتابع: "يجب أن يستخلصوا الثقة من هذا الأداء، لدينا قادة.. لا يمكنك المقارنة بين الأجيال، لكن لدينا قادة في هذا الفريق".

وختم نجم البلوز السابق: "كان انتصارا مليئا بالشخصية، لدينا المباراة النهائية أمامنا.. مباراتان في الدوري ثم النهائي أمام آرسنال، نريد الفوز بهذه المواجهات.. 3 مباريات لن تحدد مسار تطورنا، لكننا سنواصل العمل حتى النهاية".


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