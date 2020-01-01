وزير فرنسي: الحجر الصحي البريطاني على القادمين من فرنسا مبالغ فيه

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قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، إن قيام الحكومة البريطانية بإعادة فرض قواعد الحجر الصحي على المسافرين العائدين إلى إنجلترا قادمين من فرنسا ليس مستندا إلى العلم.

وقال في حوار اليوم الاثنين عبر محطة أر ام سي الإذاعية الفرنسية: "الإجراء الذي اتخذ في المملكة المتحدة ليس له أسس علمية إطلاقا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن فرنسا تستخدم "معايير علمية وصحية" تسمح للأشخاص الملقحين القادمين من المملكة المتحدة بالدخول بدون الخضوع لحجر صحي.

وقال بون إن المسافرين القادمين من المملكة المتحدة غير الملقحين يجب أن يكون لديهم أسباب لدخول فرنسا ويجب أن يخضعوا للعزل الذاتي.

ويدعو بون شركات الطيران والمطارات إلى تنفيذ فحوصات ممنهجة على الركاب خصوصا القادمين من الدول "التي تشكل خطورة" مثل إسبانيا.

وقال بون إنه يمكن أن يعاد فرض قيود مثل حظر التجوال في فرنسا في حال خرج وضع كوفيد-19 عن السيطرة.