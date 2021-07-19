تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورتين لأحد الأشخاص؛ الأولى ظهر فيها مقيدًا بالأحبال فى قرية الكفر الشرقى التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وقد اتهمه أحد الأهالى بمحاولة خطف طفلة من أبناء القرية، بينما كانت الصورة الأخرى تظهر شابًا من أهل القرية يقبل رأسه اعتذارًا عن اعتداء تعرض له بسبب الاتهام الزائف.

وتبين من خلال الفحص الأمنى، أن الشخص المقصود الواضح فى الصورة كان يطلب مساعدة بشوارع القرية، وتم التحفظ عليه بمعرفة بعض الأهالي، وقيدوه بالأحبال، وتوجهوا به إلى أحد المنازل، وتم التعدى عليه.

وتبين من الفحص أن أسرة الطفلة دائمة إخبارها بضرورة الابتعاد عن الغرباء لأنهم يخطفون الأطفال، ووفق ذلك رأته الطفلة يتسول فى القرية فأبلغت أسرتها بأن هناك شخصا متسولا يحاول خطفها، ما جعل عدد من الأهالى يتحفظون عليه وتم الاعتداء عليه، وتبين عكس ما ادعت به الطفلة بعد تحقق أسرتها من الأمر، ما جعل الأهالى يقبلون رأسه.