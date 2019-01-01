رئيس جامعة طنطا: استحداث برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة لتطوير المنظومة التعليمية

أكد محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على استحداث برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة فى أحدث العلوم والتخصصات بالكليات لتحديث وتطوير منظومتها التعليمية ولتأهيل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا ومواكبة خطط الدولة فى التنمية، معلنا بدء البرنامج الصيفي لطلاب البرنامج الدولي بالساعات المعتمدة في كلية طب الأسنان بعد إجازة العيد مباشرة ولمدة 8 أسابيع.

وأوضح حاتم أمين عميد كلية طب الأسنان بجامعة طنطا أن خريج البرنامج يتمكن من الحصول على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، لافتا إلى أن عدد الساعات الإجمالية للمقررات للتخرج هي 210 ساعة محددة، وأن فترة الدراسة بالبرنامج تشمل 10 فصول دراسية أساسية في خلال 5 سنوات.

وأضاف عميد الكلية أن أهم مميزات البرنامج البرنامج أنه يراعى الفروق بين الطلاب في توزيع العبء الدراسي على حسب القدرات التحصيلية وظروف كل طالب كما يوفر البرنامج مصاريف دراسية تنافسية مقارنة بباقي البرامج المميزة لطب الأسنان في جميع الجامعات الحكومية في مصر.

وأشار أمين إلى أن البرنامج مخصص له قاعات دراسية وعيادات ومعامل بأحدث الأجهزة ويحقق منظومة الإرشاد الأكاديمي للطلاب ويقوم بالتدريس نخبة من أعضاء هيئة التدريس المدربة على أحدث طرق التعليم الطبي مع توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب بتقسيمهم إلى مجموعات صغيرة في الحصص العملية، فضلا عن وجود مقررات دراسية ‏حديثة مثل غرس الأسنان ، استخدام الليزر، تجميل الأسنان، التسويق، الإدارة، رقابة الجودة.

كما يتيح البرنامج 3 مواعيد للتخرج في العام الدراسي فى ‏الفصل الدراسي الأول، والفصل الدراسي الثاني، والفصل الدراسي الصيفي، حيث يحصل الطالب على شهادة دراسية بعدد الساعات المعتمدة لكل مقرر دراسي وهو ما يتواكب مع أنظمة الساعات المعتمدة بالجامعات المناظرة دوليا مما يؤهلهم لإمكانية الحصول على الدراسات العليا من الجامعات الدولية.