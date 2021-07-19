تقرير:65% من المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا نشرها 12 شخصا

كشف تقرير حديث أن 65 % تقريبا من المعلومات المضللة المتعلقة باللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان مصدرها 12 شخصا.

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز أن التقرير الذي أصدره مركز مكافحة الكراهية الرقمية يصف هؤلاء الأشخاص الـ12 بانهم "المضللون الإثنى عشر".

وجاء في تقرير المركز: "ان العينة التي لدينا من المحتوى المناهض للقاح تم مشاركتها او نشرها عبر فيسبوك أو تويتر 812 الف مرة في الاجمالي بين أول فبراير و6 مارس 2021،وتعود 65 % من تلك العينة إلى المضللين الإثنى عشر".

ووفقا لمركز مكافحة الكراهية الرقمية فإن مجموعة الاثني عشر شخصا الذين ينشرون تلك المعلومات المضللة تضمنت روبرت إف كينيدي جونيور، والزوجين تاي وشارلين بولينجر.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد انتقد الأسبوع الماضي انتشار المعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك قائلا :"إنهم يقتلون الناس".