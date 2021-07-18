محافظ أسيوط يبحث استعدادات المرافق والخدمات لعيد الأضحى المبارك

عقد محافظ أسيوط عصام سعد اجتماعا اليوم الأحد، لبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومتابعة توفر السلع الغذائية واللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية مع توفر أرصدة المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بكميات تكفى الاحتياجات والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

كما بحث المحافظ خلال الاجتماع استمرار تنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وجاهزية مستشفيات الصحة والجامعية لاستقبال أية حالات طارئة خلال فترة العيد وتوفر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات وتواجد الأطقم الطبية.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات مركزية بالمحافظة فى حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات المركزية بالمراكز والأحياء لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها مع التشديد على تكثيف الحملات المرورية على الميادين العامة والشوارع ومنع التزاحم والتجمعات ومنع الاختناقات المرورية، لافتا إلى التنسيق مع التموين والصحة والطب البيطرى للمتابعة المستمرة للمجازر وذبح الأضاحى تحت إشراف بيطرى وفتح جميع المجازر بالمجان طوال أيام العيد والتأكد من نظافة المجازر على مستوى المحافظة قبل وبعد ذبح الأضاحي، مع تكثيف الرقابة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المنتشرة بالقرى والنجوع.

وشدد المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ومنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وفتح منافذ مواد غذائية وخضار وفاكهة ولحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، موجها رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات التطهير المستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة لتشمل المنشأت الحكومية وغير الحكومية والعامة وكافة المرافق، فضلا عن استمرار حملات إزالة مخالفات المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بصفة يومية وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية بالتنسيق مع مسئولى الزراعة والري وتشكيل لجان رصد لجميع المخالفات بقرى ومراكز المحافظة.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بشن حملات موسعة لتنظيف المساجد وتعقيمها من الداخل والخارج استعدادًا لعيد الأضحى المبارك والانتهاء من تجهيز 4200 مسجد لصلاة العيد حيث سيتم منع الصلاة بالساحات المكشوفة وفقا لتوجيهات الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمن يخالف تلك التعليمات والتأكيد على الأئمة بالالتزام بمدة الخطبة ولن يسمح بالصلاة في أي مسجد غير التي تم اختيارها بمعرفة المديرية والتي تم تحديد إمام لكل منها لتأدية الصلاة وإلقاء خطبة العيد، مع التشديد على مراعاة الضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي واستمرار غلق دورات المياه وعدم السماح بالصلاة في الخلاء والأماكن المكشوفة وعدم السماح لأي مواطن من الدخول للمسجد بدون ارتداء الكمامة الواقية.

وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة التموين ورئاسة مجلس الوزراء وتوفير كميات مناسبة من اللحوم الحية والطازجة والضأن والسوداني والبرازيلي المبردة والطازجة بأسعار مخفضة سيتم طرحها بكافة منافذ الشركة المصرية والمجمعات الاستهلاكية (النيل والأهرام والمصرية) بعدة فروع بمدينة أسيوط وبمراكز المحافظة المختلفة، لافتاً إلى طرح لحوم طازجة سوداني مبرد بـ 85 جنيها للكيلو و90 جنيها لكيلو الضأن المجمد و110 جنيهات للحوم البلدي الطازجة و65 جنيها لسعر الكيلو من اللحوم البرازيلي المجمد بالإضافة إلى الدواجن المجمدة بسعر 37 جنيها للكيلو.