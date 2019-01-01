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نشر الحساب الرسمي لكايزر تشيفز الجنوب إفريقي اليوم الإثنين مقطع فيديو لبعثة الفريق وهي عالقة في مطار محمد الخامس الدولي كازابلانكا بالدار البيضاء بالمغرب.

ولليوم الثاني على التوالي بعد نهاية نهائي دوري أبطال إفريقيا لم تتمكن بعثة كايزر تشيفز من العودة لجنوب إفريقيا بسبب مشكلة فنية في خطوط الطيران.

وخسر كايزر تشيفز نهائي إفريقيا لموسم 2020-2021 أمام الأهلي بنتيجة 3-0، باللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي على ستاد محمد الخامس في الدار البيضاء، ليتوج الأحمر باللقب العاشر في تاريخه ويتأهل للمرة السابعة لمونديال الأندية.