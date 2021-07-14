تقارير: الفيفا يمنع الرجاء من إجراء صفقات جديدة

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أكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيمنع الرجاء من إجراء أي صفقات في الفترة القادمة.

وكان الفيفا قد حذر الرجاء من إيقاف التعاقدات بسبب مستحقات بعض اللاعبين السابقين.

وذكرت صحيفة الرياضية المغربية أن الفيفا، منع الرجاء من التعاقد مع لاعبين جدد، لعدم دفع النادي مبلغ 1,2 مليون دولار لكل من أوساجونا وفريقه رانجرز وكذلك اللاعب مابيدي والمدرب السابق الإسباني خوان كارلوس جاريدو جاريدو.

وأوضحت أن هذه المستحقات عالقة منذ عام 2017 وقرار "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية نهائي وغير قابل للطعن. يذكر أن فريق الرجاء المغربي حقق لقب الكونفدرالية الإفريقية بعدما فاز على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.