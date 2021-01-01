أخيراً.. حسم نادي أرسنال الإنجليزي مفاوضات مطولة مع نظيره البلجيكي أندرلخت لضم لاعب الوسط ألبرت لوكونجا، لينتقل اللاعب صاحب الـ 21 عاماً إلى صفوف المدفعجية في صفقة تقدر بـ 15 مليون جنيها استرلينياً.

وجاء التعاقد مع لوكونجا لتدعيم خط الوسط بقائمة المدرب مايكل أرتيتا، ليصبح صاحب الأصول الكونغولية خياراً جديداً في الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن النجم البلجيكي الجديد في صفوف أرسنال

- يلعب في مركز خط الوسط (الارتكاز) على غرار بول بوجبا في مانشستر يونايتد، ويتشابه أسلوب لعبه مع النجم الفرنسي أيضا، كذلك لعب في بعض الأوقات كلاعب وسط دفاعي ومرات قليلة كلاعب وسط هجومية، ولديه ظهور نادر في مركز الجناح الأيمن ولاعب الوسط الأيمن، ما يعني أن مركزه سيجعله منافساً لنجمنا المصري محمد النني.

- لعب 85 مباراة مع أندرلخت بمختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 في إجمالي 6948 دقائق لعب.

- مثل منتخب بلجيكا في مراحل الناشئين بداية من 17 سنة وحتى 21 وأصبح خياراً متاحاً للمنتخب الأول، وسجل في مشواره الدولي هدفين في 9 مشاركات.

- شارك في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" وسجل حضوره في مباراتين لكنه لم يسجل و يصنع أي أهداف.

- لوكونجا هو أول بلجيكي يدافع عن ألوان أرسنال منذ مواطنه المدافع توماس فيرمايلين، الذي انتقل لاحقاً إلى برشلونة، وثاني بلجيكي في تاريخ النادي بشكل عام.