تنسيقية الأحزاب: اتحاد شباب الجمهورية الجديدة إضافة لمسيرة العمل التنموي الشبابي

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، مؤكدة أنه يعد إضافة لمسيرة العمل التنموي الشبابي الذي تحتاجه مصر على الدوام.

وذكرت التنسيقية -في بيان- أن مصر بجمهوريتها القادمة ستكون بحاجة دائما إلى كل جهد وطني دؤوب ومخلص يستهدف رفعة الوطن، وتحقيق هدفه في التنمية الشاملة التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة "حياة كريمة" التي تعد بداية لتأسيس مجتمع ناهض ومتماسك يؤسس لجمهورية جديدة رائدة وفاعلة.

يشار إلى أن الدكتورة جهاد عامر رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة قد أعلنت -خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- إطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

جدير بالذكر أن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يضم تجمعا شبابيا مصريا يجمع كافة الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة، بهدف توحيد جهود العمل المجتمعي والتنموي في إطار رؤية "مصر 2030"، التي تهدف إلى تكوين مظلة تفاعلية لشباب مصر لتعزيز الوعي الوطني، وتوسيع نطاق الشراكات مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم الكوادر، وتمكين الكوادر الشبابية ذات الخبرات العلمية والعملية، لدعم وتنفيذ الخطط التنموية المجتمعية، وإرساء قواعد العمل التطوعي، من خلال إتاحة الفرص للكوادر الشبابية للمشاركة الفعالة، وتخطيط وتنفيذ وتنسيق أنشطة مجتمعية وطنية لتنمية قدرات الشباب على مستوى المحافظات، والاستفادة المثلى من القدرات الإبداعية.