قال وكيل وازرة الحج والعمرة الدكتور عمرو المداح، إن نسبة إصابة الحجاج بفيروس كورونا ضعيفة، موضحًا أن الحج مرتبط بمنظومة تقنية وضحية متكاملة تقلل فرص الإصابة بـ«كوفيد - 19».

وأضاف المداح، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن الوزارة تلغي تصريح الحج وتتعامل مع الشخص بشكل استثنائي حال إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا على عدم تسجيل إصابات، فضلًا عن أن الأمور مطمئنة، حتى اللحظة.

وأشار إلى أن الوزارة على أهبة الاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن والتعامل خلال يوم عرفة غدًا، لافتًا إلى أن التخطيط للحج مبني على 3 محاور وآليات استعداد.

وأوضح أن الأول هو المحور الصحي والذي يشمل حصول الحجاج على لقاح وتحديد الفئات العمرية للحجاج، مضيفًا أن الثاني المحور التنظيمي والذي يحقق التباعد وعدم التكدس خلال الانتقال من مكان إلى آخر وأداء المناسك.

ولفت إلى أن الثالث هو المحور الأمني، متابعًا أن عدد العاملين لخدمة ضيوف الرحمن خلال جائحة كورونا 3 أضعاف العدد الذي يعمل في السنوات العادية؛ لضمان جودة الرحلة وسلامة الحجاج.