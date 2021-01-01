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بث مباشر.. حجاج بيت الله على جبل عرفات

نور رشوان
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 10:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 10:36 ص

بدأ حجاج بيت الله الحرام، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، في التوافد إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج.

ونقدم بثًا مباشرًا على مدار اليوم لوقفة الحجاج على جبل عرفات نقلًا عن قناة «السعودية»:


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