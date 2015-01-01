مصرفي يحذر: أعمال العنف عقبة كبيرة بالنسبة لجنوب أفريقيا

قال مايك براون الرئيس التنفيذي لمصرف "نيد بنك ليمتد"، إن أسواق المال تعتبر أعمال العنف التي شهدتها جنوب أفريقيا مؤخرا عاصفة مؤقتة ولكن يجب استعادة النظام في البلاد بسرعة، مشيرا إلى أن أعمال العنف تمثل عقبة كبيرة في طريق تعافي الاقتصاد الجنوب أفريقي.

وأضاف براون، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أن "المهمة هي مدى سرعة استعادة القانون والنظام والتأكد من المحاكمة العادلة للمسؤولين عن ذلك، وبالتالي إعادة التفكير في أسس حالة الاستثمار في البلاد".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى إعادة فتح الموانئ، في حين ستحتاج بعض مستودعات الجملة إلى وقت أطول لإعادة استئناف نشاطها بناء على قيام شركات التأمين بصرف التعويضات لها.

في الوقت نفسه من غير المتوقع ألا تؤثر أعمال العنف الأخيرة على السياسة النقدية إذا ما نظر إليها البنك المركزي الجنوب أفريقي باعتبارها مؤقتة.