أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم إعطاء إجمالي 9ر44 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 435 ألفا و630 جرعة في اليوم الواحد. وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا قبل نحو 30 أسبوعا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 43ر1 مليون، كما تم تسجيل 26 ألفا و457 حالة وفاة جراء الوباء حتى الآن. ومر نحو عام و25 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.