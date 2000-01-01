قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ ، إن أعداد صكوك الأضحية المباعة للمواطنين فى 16 إدارة أوقاف مختلف بالمحافظة، بلغت حتى الآن 1200 صك أضحية، بزيادة عن العام الماضي بـ261 صكا، موضحاً أنه يجرى مواصلة العمل فى مشروع صكوك الأضاحي فى المديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف يونس، أنه لم تقتصر عملية شراء صك الأضحية على المسلمين فقط، حيث ضرب نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف كفرالشيخ ودمياط والبراري والحامول، أكبر مثالا في الوحدة الوطنية للقيام بشراء صك من صكوك أضحية عيد الأضحى المبارك، قيمته 2000 جنيه من صكوك مديرية الأوقاف بكفرالشيخ، وكُتب باسم القمص بسطوروس نظمي، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بحي غرب كفرالشيخ.

وأكد يونس أن هذا الجهد المشكور لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لحسن إدراك القائمين على هذا المشروع، بما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، حيث إن هذا الأمر يتطلب جهدا أكبر وأعظم وأوسع فى سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والأهداف المرجوة منه، موجهاً الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين تفضلوا وقاموا بشراء هذه الصكوك من مديرية أوقاف كفر الشيخ.