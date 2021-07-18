شريف: وقعت للزمالك والصفقة توقفت بسبب انشغالهم بضم محمد عنتر

أكد محمد شريف، مهاجم الأهلي، أنه وقع لنادي الزمالك قبل انتقاله للفريق الأحمر.
وقال شريف في تصريحات تلفزيونية: «وقعت للزمالك وكان هناك مفاوضات، ولكن عندما علمت أن الأهلي لا يريدني، قلت أن نادي الزمالك كبير وذو شعبية جارفة».
وأكمل: «وبالفعل وقعت على عقود لنادي الزمالك، ولا اعرف ماذا حدث والصفقة فشلت».
وواصل: «ما علمته أن الزمالك قرر استكمال صفقة محمد عنتر وبعدها ينهي الصفقة معي».
واستكمل مهاجم الأهلي: «وكيلي أكد لي أن الأهلي يريد التعاقد معي».
وأتم: «الزمالك كان يريد انهاء صفقة محمد عنتر لأن الأهلي كان يرغب في إنهاء نفس الصفقة».