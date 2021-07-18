 شريف: وقعت للزمالك والصفقة توقفت بسبب انشغالهم بضم محمد عنتر - بوابة الشروق
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شريف: وقعت للزمالك والصفقة توقفت بسبب انشغالهم بضم محمد عنتر

محمد جلال
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 1:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 1:39 ص

أكد محمد شريف، مهاجم الأهلي، أنه وقع لنادي الزمالك قبل انتقاله للفريق الأحمر.

وقال شريف في تصريحات تلفزيونية: «وقعت للزمالك وكان هناك مفاوضات، ولكن عندما علمت أن الأهلي لا يريدني، قلت أن نادي الزمالك كبير وذو شعبية جارفة».

وأكمل: «وبالفعل وقعت على عقود لنادي الزمالك، ولا اعرف ماذا حدث والصفقة فشلت».

وواصل: «ما علمته أن الزمالك قرر استكمال صفقة محمد عنتر وبعدها ينهي الصفقة معي».

واستكمل مهاجم الأهلي: «وكيلي أكد لي أن الأهلي يريد التعاقد معي».

وأتم: «الزمالك كان يريد انهاء صفقة محمد عنتر لأن الأهلي كان يرغب في إنهاء نفس الصفقة».


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