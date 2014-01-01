فيتنام تسجل 2014 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

مازالت مدينة "هو شي مينه سيتي" الفيتنامية بؤرة لفيروس كورونا، حيث سجلت 1535 حالة إصابة، من الحالات الجديدة المؤكدة وهي 2014حالة، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبرس" الفيتنامية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة 55 ألفا و789 حالة، من بينها 10 آلاف و663 حالة شفاء و 254 حالة وفاة بالفيروس.

وتشهد الأقاليم الواقعة بجنوب البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة بالفيروس، لذلك ستطبق السلطات ابتداء من اليوم إجراءات تباعد اجتمامي صارمة، حيث طُلب من المواطنين البقاء في المنازل والخروج فقط لشراء الغذاء أو الأدوية أو للذهاب للعمل.

وتلقى أكثر من 28ر4 مليون شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وحصل 306 آلاف و475 شخصا على جرعتي اللقاح.