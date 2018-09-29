يستأنف الفنان هاني رمزي، عروض مسرحيته الكوميدية «أبو العربي»، غدا، وذلك بعد إجازة استمرت لأكثر من أسبوع قطعها يوم عرض واحد فقط يوم الجمعة الماضية.

وأعادت مسرحية «أبو العربى» هانى رمزى إلى خشبة المسرح، بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا، عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت «كده أوكيه» عام 2003، ويشارك فى بطولتها داليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبد العظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشاب الصاعدين، والعمل من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.

وكان حرص الفنان هاني رمزي على دعم المواطن محمد رشاد الذي تعرض للضرب على يد كمسري قطار منوف، بعد رفضه دفع غرامة التذكرة، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «عايز أوصل للراجل اللى انضرب من الكمسرى أمام بنته الطفله لكى أدعوه هو بنته وأسرته لحضور مسرحية أبو العربى فى العيد».

وكانت حالة من الغضب سيطرت على أهالى محافظة المنوفية، عقب تداول فيديو وثقته سيدة، لضرب كمسرى قطار القاهرة - طنطا، لمواطن عجز عن دفع غرامة التذكرة بمحطة منوف والمتجه إلى مدينة شبين الكوم، حيث ظهر فى الفيديو بكاء لطفلة شهدت والدها يُصفع أمامها لعدم امتلاكه حق التذكرة.

وظهر فى الفيديو سيدة تعنف الكمسرى بسبب تعديه على الراكب أمام طفلته، محاولة حل الأزمة بعرض قيمة الغرامة على الكمسرى الذى رفض استلامها، لكنه ظهر في الفيديو مصمما على منع الأب من نزول القطار لتسليمه للشرطة.