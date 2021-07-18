رئيس جامعة سوهاج: إقامة منشآت تعليمية بالمقر الجديد للجامعة بتكلفة مليارين و760 مليون جنيه

صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، بأنه تم الانتهاء من إقامة عدد من الكليات والمنشآت التعليمية الجديدة بمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل، بإجمالي تكاليف بلغت مليارين و760 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات اليوم الثاني لمهرجان اليوبيل الذهبي الذي تنظمه الجامعة احتفالاََ بمرور 50 عاما على بدء التعليم الجامعي بالمحافظة، بحضور محسن النعماني محافظ سوهاج الأسبق، والدكتور محمد سيد إبراهيم رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط السابق، والدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي.

وقال رئيس جامعة سوهاج إنه بفضل اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة التعليم العالي والتوسع في إنشاء جامعات جديدة، فقد شهدت الجامعة تطوراََ كبيراً في السنوات الأخيرة بمقريها القديم والجديد حتى وصل عدد الكليات بها إلى 18 كلية ومعهدا لتغطية كافة التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل، الأمر الذي أضاف للجامعة تميزا وانتشارا من خلال إتاحة فرص تعليمية متعددة لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأجرى رئيس الجامعة والوفد المرافق له جولة شاملة بأتوبيسات الجامعة داخل الحرم الجديد لتفقد مباني الكليات المختلفة والمنشآت الجديدة بالجامعة، والتي شملت كلية الحقوق بمساحة 5 آلاف متر مربع وبتكلفة 107 ملايين جنيه، ومبنى كلية العلوم بمساحة 6 آلاف متر مربع وتكلفة 75 مليون جنيه، ومبنى كلية طب الأسنان على مساحة 3200 متر مربع بتكلفة 194.5 مليون جنيه، وكذلك مبنى كلية رياض الأطفال بمساحة 3500 متر مربع وبتكلفة 87.5 مليون جنيه، فضلا عن تفقد مبنى كلية التربية الرياضية على مساحة 5 آلاف متر مربع بتكلفة 111.6 مليون جنيه، ومبنى الإدارة المركزية بمساحة 8500 متر مربع وبتكلفة تبلغ 96 مليون جنيه، وكذلك مجمع الفصول ومساحته 4 آلاف متر مربع بتكلفة 90 مليون جنيه، ومبنى مجمع المدرجات (ج) بمساحة 4 آلاف متر مربع وتكلفة حوالي 178 مليون جنيه، وأيضاً مبنى الإسكان الطلابي (ب) على مساحة 1600 متر مربع وتكلفة حوالي 48.3 مليون جنيه.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه المبنى الجديد لمستشفى سوهاج الجامعي على مساحة 26 ألف متر مربع وبتكلفة مليار و178 مليون جنيه، كما تفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديدة والذي بلغت تكلفته 10 ملايين جنيه، ووضع حجر الأساس لمبنى الجامعة الأهلية بمقر الجامعة الجديد والتي ستقام على مساحة 60 فدانا وستضم 9 كليات و39 برنامجا تعليميا وتبلغ تكلفتها مليارين جنيه.

وعلى هامش الفعاليات، افتتح رئيس الجامعة المعرض الفني لليوبيل الذهبي لكليات الجامعة، حيث ضم المعرض العديد من الأعمال الفنية، بدءاً بمعرض كلية التربية النوعية والذي وثق تاريخ إنشاء الجامعة من خلال معرض صور فوتوغرافية متسلسلة، بالإضافة إلى منتجات من الخزف والأشغال اليدوية واللوحات الزيتية والأركت، يليه معرض كلية التربية الذي ضم منتجات منزلية تم تصنيعها من إعادة التدوير، ثم معرض كلية التمريض وضم لوحات فنية وأشغالا يدوية، وأيضاً معرض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وضم منتجات من التلي والجلد الطبيعي والتطريز ومنسوجات أخميم، وكذلك معرض كلية رياض الأطفال وضم مستلزمات حجرة الطفل والألعاب من سن 3 إلى 6 سنوات، إلى جانب معرض كلية العلوم وضم الهيكل التنظيمي للكلية وإحصائيات الأبحاث العلمية والمعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية، بالإضافة إلى معرض الطب البيطري وضم أعمال القوافل الطبية خلال العام الحالي وعددها 20 قافلة، وكذلك معرض كلية الزراعة وضم منتجات الكلية من الخضروات والفواكه الطازجة والجبن واللحوم والحمام والبيض والسمان، ومعرض كلية التربية الرياضية وشمل المشاركات القمية للكلية داخل وخارج المحافظة والدروع والكؤوس والمشاركات من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي للجامعات، وأخيراً معرض كلية الهندسة وضم مشروعات التخرج للطلاب.