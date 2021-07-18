رئيس الوزراء العراقي: أنجزنا 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج

كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن إنجاز 85% من الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي.

وقال الكاظمي في مقابلة مع قناة " العربية الإخبارية" مساء اليوم / الأحد/ إن الفساد السياسي أفسد عملية تقديم الخدمات للمواطنين".

ولفت إلى أن "تعرض البلد للانهيارات الأمنية والاقتصادية سبب لقبولي مهمة رئاسة الوزراء"، مشددا على أنه إذا لم يقبل المنصب لشهد العراق حربا أهلية نتيجة الانهيار الذي كان حاصلا.

وأعرب عن تفاؤله بإجراء الانتخابات العراقية، كما أعرب عن أمله في أن يكون هناك مشاركة واسعة، داعيا في الوقت ذاته زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى مشاركة التيار الصدري في الانتخابات.

وحول زيارته إلى الولايات المتحدة، أوضح رئيس الوزراء العراقي، أن هذه الزيارة لتنظيم العلاقات العراقية الأمريكية وانسحاب القوات القتالية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا حاجة للقوات القتالية الأمريكية في العراق.

وبشأن ملف مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، قال الكاظمي "وعدنا منذ اللحظة الأولى بمطاردة قتلة هشام الهاشمي والقضاء سيقول كلمته الفاصلة وسنواصل مطاردة جميع المجرمين".

ك ر / ح م ز / م م ر