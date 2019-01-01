فرنسا لا تستبعد إعادة حظر التجول مع ارتفاع إصابات كورونا

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، لتلفزيون "بي إف إم"، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن استبعاد إعادة فرض حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" إذا استمرت الإصابات في الارتفاع.

وسجلت فرنسا أكثر من 12 ألفا و500 إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، وهو اليوم الثالث الذي تتجاوز فيه الإصابات عشرة آلاف حالة، إذ أدى الانتشار السريع لسلالة دلتا، الأكثر عدوى من الفيروس إلى قفزة في الإصابات الجديدة.

وفي سياق متصل، ظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء اليوم أنه تم حتى الآن إعطاء 9.‏64 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ684 ألفاً و250 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يُتوقع أن تستغرق فرنسا شهراً واحداً لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد «كورونا» في فرنسا قبل نحو 28 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 93.‏5 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 111 ألفاً و662 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و25 أسبوعاً.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.