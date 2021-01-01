غلق 5 مقاهي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في جولة لمحافظ الفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة ليلية أمس، عدداً من شوارع وأحياء مدينة الفيوم، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، ومتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، والتأكد من التزام أصحاب محلات الجزارة بالذبح بالمجازر الرسمية وعدم الذبح بالشوارع.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإن الجولة شملت ميادين عبدالرحيم شحاته، وعبد المنعم رياض، والمسلة، والسواقي، وشوارع أحمد شوقي، والخليفة المأمون، وبطل السلام، والبوستة، بالإضافة إلى منطقة وسط المدينة، والطريق الدائري، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بغلق ٣ "كافيهات" لتقديمها "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، منها كافيه بميدان عبدالمنعم رياض، واثنين آخرين بالطريق الدائري.
وأضاف التوني أن المحافظ شدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وكذلك مراجعة تراخيص هذه المناطق ومدى قانونية توصيل المرافق لها، كما وجه المحافظ بغلق معرض سيارات بمنطقة باغوص لتعديه على الرصيف وإشغال الطريق العام وعدم وجود ترخيص للمعرض.
وأوضح أن المحافظ ونائبه تفقدا مناطق الصوفي، والفوال، والبارودية، وباغوص، وعزبة مأمون، والصوفي، وكوبرى الشيخ سالم، والمطافي، ووجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم برفع تراكمات القمامة والإشغالات من أعلى كوبريي الصوفي والمطافي، ووجه بإزالة سرادقين لذبح وعرض اللحوم بالطريق العام بمنطقة البارودية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك لضمان نظافة الشوارع من التلوث البيئي، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.
وتابع أن لأنصاري وجه برفع مستوى النظافة وتكثيف حملات رفع الإشغالات بمختلف الشوارع والميادين، وكذلك رفع تراكمات القمامة أولاً بأول، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري للمدينة، ووجه رئيس مدينة الفيوم، برفع جميع الإشغالات بمحيط كورنيش باغوص، وإنشاء حواجز تمنع دخول الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" إلى الممشى، استجابة لعدد من شكاوى المواطنين من مضايقات سائقى تلك الدراجات.
وتفقد محافظ الفيوم، خلال الجولة، الجزء المنهار من سور كورنيش بحر يوسف بناحية الصوفي، موجهاً بسرعة البدء في تنفيذ أعمال إعادة الإصلاح، والتي جرى وضعها ضمن خطة صيانة كورنيش بحر يوسف من قبل مديرية الري.
وفي السياق نفسه، أجرى المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، جولة تفقدية بمركز إطسا، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة بالقرى، ووجه بغلق مقهيين لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم خلال الحملة رفع ١٧حالة إشغال طريق، وتحصيل ١٢ مخالفة عدم ارتداء كمامة.
وفي سياق متصل، تفقد المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، عدداً من شوارع مدينة سنورس، شملت شوارع النقراشي، وأحمد شوقى، والزهيري، وناصر، للوقوف على حالة النظافة العامة ومدى التزام المحال التجارية بالإجراءات الوقائية، وتم خلال الجولة رفع 45 حالة إشغال طريق، كما تفقد مستشفى سنورس المركزي للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى توافر أدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية، فضلاً عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية للمترددين على المستشفى.