 الشؤون الإسلامية السعودية تعلن نجاح خطتها الاحترازية بمسجد نمرة في مشعر عرفات - بوابة الشروق
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الشؤون الإسلامية السعودية تعلن نجاح خطتها الاحترازية بمسجد نمرة في مشعر عرفات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 3:26 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 3:26 م

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الاثنينن نجاح خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة في مشعر عرفات، التي جرى تنفيذها، وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أن أروقة المسجد شهدت حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بهدي النبي (صلى الله عليه وسلم).

وأشارت الوزارة إلى نجاح أعمال تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد نمرة بوقت مبكر صباح اليوم وفق الخطة المعتمدة، مع تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، وفق المسارات المحددة للدخول والخروج من المسجد.


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