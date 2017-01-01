نوريتش سيتي يمدد عقد قائده هانلي حتى 2025

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أعلن نادي نوريتش سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين تمديد عقد قائده جرانت هانلي لمدة أربعة أعوام حتى 2025.

وانضم المدافع هانلي (29 عاما) إلى نوريتش في 2017 قادما من نيوكاسل يونايتد، ومنذ ذلك الحين شارك في 106 مباريات مع الفريق وساهم في تتويجه بلقب دوري البطولة الإنجليزية في الموسم الماضي والصعود للدوري الممتاز.

وشارك هانلي مع منتخب اسكتلندا في يورو 2020 قبل أن يمدد عقده مع نوريتش الذي يستهل مشواره في الموسم الجديد من الدوري الممتاز بملاقاة ليفربول في 14 أغسطس المقبل.

وقال هانلي للموقع الرسمي لنوريتش "أنا في قمة السعادة، بالنسبة لي أشعر بامتنان كبير للفرصة التي حصلت عليها".

وأضاف "منذ دخولي النادي شعرت بأنني محل ترحيب وأنني جزء من النادي".

وأشار "رهن مستقبلي بالنادي يعني الكثير لي ولعائلتي أيضا ، رفيقتي تحب الحياة هنا وهو مكان رائع للعيش به".

وختم بالقول "لدي طفلة صغيرة الآن اقتربت من عامها الأول ، كل شيء متعلق بالمكان رائع وأشعر بامتنان حقيقي".