خفر السواحل الفلبيني يدفع سفينة صينية للخروج من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

قال خفر السواحل الفلبيني، اليوم الاثنين، إنه حذر سفينة صينية وتتبعها حتى خروجها من المياه الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالفلبين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وأضاف خفر السواحل أن الواقعة حدثت في 13 يوليو الجاري قبالة ضفة ماريا لويز، على بعد 147 ميلا بحريا من ساحل بلدة ال نيدو في إقليم بالاوان الواقع بغرب الفلبين.

وابتعدت السفينة الصينية، التي تحمل التعريف بها "تشاينيز نافي وور شيب 189" عن ضفة ماريا لويز عقب أن اعترضتها سفينة بي ار بي كابرا التابعة لخفر السواحل.

وكان خفر السواحل الفلبيني قد تمكن في 30 يونيو الماضي من إبعاد خمس سفن صينية وسفينتين فيتناميتين من نفس المنطقة تقريبا.

ويذكر أن الفلبين تكثف دورياتها في بحر الصين الجنوبي في ظل تزايد تواجد السفن الصينية في المنطقة المتنازع عليها.