وليا عهد السعودية وأبو ظبي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الرياض، اليوم الاثنين، اجتماعا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استعرضا خلاله "مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد "استعرضا خلال الاجتماع العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

ورحب ولي العهد السعودي في بداية الاجتماع بولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق، فيما نقل ولي عهد أبوظبي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله الأمير محمد بن سلمان، تحيات "خادم الحرمين الشريفين" لرئيس دولة الإمارات.

ووصل بن زايد، اليوم إلى الرياض، في زيارة إلى المملكة حيث كان ولي العهد السعودي في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي.

وكان مصدر خليجي في الرياض قال لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أول أمس السبت، إن بن زايد سيصل إلى المملكة على رأس وفد وزاري لمناقشة العديد من القضايا يأتي في مقدمتها البحث في اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+".

كما يبحث الجانبان تطورات الوضع على الساحة اليمنية وسبل تنفيذ اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية، وهو الاتفاق الذي تتهم الحكومة اليمنية الشرعية دولة الإمارات بعرقلته وعرقلة أي مسعى يهدف لإنهاء الحرب في اليمن إلى جانب مناقشة تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي.