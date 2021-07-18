 الصحة العراقية: وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة العراقية: وصول شحنة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 4:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 4:59 ص

 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "فايزر".

وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للصحة - في بيان - أنه تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق، مبينة أن تلك البرادات انطلقت وبوقت واحد إلى نقاط التلقيح في محافظات العراق كافة بما فيها إقليم كردستان.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت أمس أن حالات الإصابة الشديدة بكورونا هي الأكثر مما كانت في السابق، مشيرة إلى أنها تواجه ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات.

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