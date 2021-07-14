أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، مساء الاثنين، عدم تسجيل أي إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد مرتبطة بحج هذا العام حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» (رسمية) تصريحًا تلفزيونيًّا للوزير الربيعة أثناء تواجده في مشعر عرفات، قائلًا إن الوضع الصحي لحج هذا العام مطمئن، مؤكدًا أن هناك استعدادات كبيرة لضمان سلامة الحجاج كما هو معمول به كل عام.

وأشار الوزير السعودي إلى تخصيص ممارس صحي لكل 100 حاج، مناشدًا الحجاج تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجميع.

وموسم حج هذا العام يعتبر امتدادًا للوضع الاستثنائي الذي ساد في العام الماضي، بسبب جائحة كورونا، علمًا بأن السعودية قررت اختصار الموسمين على حجاج الداخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وبخاصة الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة، ويبلغ عدد حجاج هذا العام نحو 60 ألفًا.

في سياق متصل، بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الجاري بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».