الخارجية الأمريكية: الانتخابات البرلمانية الإثيوبية لم تكن حرة ونزيهة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ بسبب الانتخابات البرلمانية الإثيوبية التي جرت في يونيو الماضي.

ونقل التلفزيون المصري وقناة إكسترا نيوز، مساء الاثنين، مقتطفات من تصريحات للخارجية الأمريكية، تضمنت التأكيد على أن هذه الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة، وحثت السياسيين في إثيوبيا للعمل على نبث العنف والامتناع عن تحريض الآخرين على العنف.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن هذه الانتخابات ليست علامة كافية للديمقراطية أو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي، قد أعلن - يوم السبت الماضي - فوز حزب الازدهار الحاكم بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية ومجالس الأقاليم.

وفاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الانتخابات البرلمانية بـ410 من أصل 436 مقعدًا، علمًا بأنها شهدت مقاطعة واسعة من قِبل المعارضة هناك.

وتحدثت المعارضة الإثيوبية عن أعداد ضخمة من الخروقات التي شهدتها هذه الانتخابات، بينها تعرض مراقبين في مراكز الاقتراع بمنطقة جامبيلا وولاية الأمهرة وعفار تعرضوا للاعتداء الجسدي، حسبما كشف حزب «المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية» الذي قدم 207 شكاوى حول تجاوزات العملية الانتخابية.

ولم تُجر الانتخابات في خمس الدوائر الـ547 في البلاد؛ وذلك بسبب مشكلات لوجستية وكذا أعمال عنف زادت وتيرتها بشكل كبير في عهد السلطة الحالية.