البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بعيد الأضحى المبارك.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان الليلة، إنه في إطار الروح الوطنية العظيمة التي يعيشها الشعب المصري العظيم ، والتي صارت أنموذجًا للعيش المشترك ، تلقى وزير الأوقاف رسالة من البابا تواضروس، جاء فيها : "يسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس بأرق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك , أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الحبيبة بالرخاء والمحبة والسلام , وأن يحفظكم في أتم صحة وعافية وأن يمنحكم المزيد من النجاح والتوفيق " .

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لقداسة البابا على هذه التهنئة الكريمة، متمنيا لقداسته كل التوفيق، مؤكدًا على التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية وسائر الكنائس الوطنية في خدمة الوطن.