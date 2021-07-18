 السولية: من لا يتوج بدوري الأبطال كأنه لم يلعب للأهلي - بوابة الشروق
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السولية: من لا يتوج بدوري الأبطال كأنه لم يلعب للأهلي

محمود باهي
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 10:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 10:59 ص

شدد عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي على أهمية التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في مسيرة أي لاعب داخل جدران القلعة الحمراء..

صرح السولية عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "من لا يفوز بدوري الأبطال كأنه لم يفعل شيئا مع الأهلي، فالتاريخ يصنع ببطولة إفريقيا، هناك لاعبون كثيرون مروا على الأهلي وفازوا بالدوري ولا يسمع عنهم أحد".

وأضاف "اللاعبون كانوا رجالا، واللقب التاسع العام الماضي كان من أصعب البطولات في تاريخ الأهلي، لأن الجيل الحالي كان بحاجة للفوز باللقب الإفريقي والنهائي أمام المنافس التقليدي ويقام في مصر بخلاف ضغوط الجماهير، وكانت بداية الخير لنا وتحقيق العاشرة والتأهل لكأس العالم للأندية".

وتابع "الجمهور لا ينسى أي خسارة، ويتم تذكير اللاعبين بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة الثأر وكذلك حديث اللاعبين سويا ورسائل مدير الكرة سيد عبد الحفيظ".

وأشار لاعب الأهلي "من الأمور الجيدة في البطولتين الأخيرتين هي الفوز بعروض جيدة أمام الفرق التي هزمتنا من قبل".

وأتم عمرو السولية تصريحاته "التسجيل في النهائيات يعد إنجازا كبيرا وتتويج لمجهودي ومجهود زملائي والفريق، ويبقى الأهم الفوز باللقب، كلنا نكمل بعضنا في الملعب".


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