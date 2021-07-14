الجندي: الجنة ليست للمتقين فقط

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجنة أعدت للعصاة التائبين أيضًا وليست للمتقين فقط.

وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على شاشة "dmc"، مساء الاثنين، أن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات الأرض أعدت للمتقين"، واصفًا الأمر بأنه يمثل جائزة عظيمة.

وتابع: "المذنب أو العاصي عليه النظر إلى الموقع الذي وضعه الله فيه بين الأتقياء ومن أُعدت لهم الجنة.. فالجنة لم تعد للمتقين فقط لكن أعدت للعصاة المذنبين أيضًا عندما يتوبون ويرجعون إلى الله ووثقوا في رحمته وتأكدوا من مغفرته".

ودعا الجندي، إلى عدم الإحباط أو لوم النفس إلا في طاعة الله عز وجل، وعدم جلد الذات أو احتقار النفس، فالله عز وجل خلق الإنسان لتكريمه.

وأكمل: "الله خلق الإنسان من أجل التوبة والرجوع إليه، فهو يعلم أن الإنسان سيذنب عندما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.. الله لم يقل لا لن يفعلوا ذلك.. كأنه أقر ما قالوه وما لديهم من علم".

