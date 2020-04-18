كوريا الجنوبية تسجل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 1252 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 179 ألفا و 203 إصابات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة إضافية واحدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2058.

كما تعافي من المرض 677 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 159 ألفا و 630 حالة.

وتلقى 1ر16 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 4ر31 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.