القبض على 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار فى عين شمس

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم، 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل أحدهم، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بقيام 4 أشخاص وسيدة، بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم فى أثناء تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك المتهمة الخامسة".

وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 2 متر - أدوات حفر)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.