وكيل صحة الغربية يوجه بتكثيف الحملات على سوق الدواء بالمحافظة

وجه عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتنظيم حملة تفتيشية مكبرة على الصيدليات ومكاتب مستحضرات التجميل وأماكن خزن الأدوية غير المرخصة ومكاتب المستلزمات الطبية بالمحافظة؛ لضبط سوق الدواء وضمان توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالجودة اللائقة بالمواطن خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشنت إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور خالد أصيل، بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسه المهندس محمد أبوهاشم والأجهزة الأمنية والرقابية، حملة مساء أمس، أسفرت الحمله عن وجود مكان غير مرخص لتخزين الأدوية بدائرة قسم تانى طنطا، يحتوى على أدوية مدرجة بالجدول الأول والثانى من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بعدد 336، وحدة أدوية مهربة وغير مسجلة بعدد 930، وحدة أدوية تأمين صحى وأدوية مسجلة بعدد 1200، وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالى 73 ألفا و500 جنيه تقريبا، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.