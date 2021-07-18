نجحت السيدة سميرة رجب مرسي، البالغة من العمر 84 عامًا، في اجتياز امتحان محو الأمية، داخل مقر فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة مطروح، وذلك بمساعدة من حفيدتها، الطالبة بالفرقة الرابعة في كلية التربية بجامعة مطروح.

القصة الملهمة للسيدة البالغة من العمر 84 عامًا، بدأت منذ 3 أشهر عندما أعربت لحفيدتها عن رغبتها في تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم والحصول على شهادة محو الأمية.

وخلال لقائها لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين على قناة «مدرستنا»، مساء الأحد، أكدت السيدة سميرة رجب، أنها نجحت في جميع الحصص التي درستها لها حفيدتها، موضحة أنها كانت تدرس مع حفيدتها لمدة تتراوح ما بين ساعتين إلى 3 ساعات يوميًا.

استعانت «رجب» بكتب حفيدتها للدراسة منها وبعض الكتب التي أحضرتها حفيدتها من المكتبة والإنترنت، لكن استعداد التعلم الذي اتسمت به «الجدة» سرع من عملية التعلم خلال 3 أشهر فقط.

لم تُعجب السيدة بالمثال الشعبي القائل: «بعد ما شاب ودوه الكتاب»، معلقة: «لا أعلم فكرته أو ماذا يقصدون به، أنا لدي رغبة في التعلم وأفعل كل ما أرغب فيه من قراءة الكتب والجرائد والمصحف».

قراءة القرآن - كما أوضحت الجدة – كان الدافع الأكبر لتعلم القراءة، وخاصة أنها لا تترك الكتاب المقدس من يدها طوال النهار، ولم تستطع إخفاء مدى سعادتها بختم القرآن خلال شهر رمضان، وقراءة دعاء ختمه بالكامل.

وعن استمرارها في المراحل التعليمية الأخرى كالابتدائية، أجابت بعفوية: «لا خلاص كفاية عليا كده، أنا هوايتي القراءة طوال النهار أي كتاب أو جرائد والمصحف»، معربة في نهاية اللقاء عن أمنياتها بالنجاح لحفيدتها وعملها كمعيدة بالكلية.