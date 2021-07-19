الدرديري: قيمة الونش تساوي قيمة محمد صلاح

يرى عمرو الدرديري المتحدث الرسمي للزمالك، إن نجومية وقيمة محمود حمدي الونش لا تقل عن قيمة محمد صلاح، موضحا إن مدافع الزمالك يبعد من أفضل 5 مدافعين في العالم.

وقال الدرديري خلال تصريحات له عبر اون سبورت:"نجومية وقيمة الونش تساوي قيمة محمد صلاح، أنا رأيي إن الونش من التوب 5 في العالم كمدافع ولو محترف في أي مكان في العالم سيكون من التوب 5".

وواصل:"لا أحد يختلف إن محمد صلاح لاعب كبير في العالم، وتقديري الشخصي إن الونش واحد من أهم المدافعين في العالم".

وجاء الحديث عن ذلك خلال توضيح الدرديري لسيف زاهر مقدم البرامج، عن أهمية وثقل الونش في المنتخب الأولمبي، وأنه يرى إن تواجد الونش مع فراعنة الأولمبي لا يقل عن قيمة محمد صلاح حال تواجده بصفوف الفراعنة في الأولمبياد.

وضم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ثلاث لاعبين فوق السن وهم أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش ومحمد الشناوي.

ولم ينضم صلاح للمنتخب الأولمبي في طوكيو بسبب رفض ليفربول السماح له بالسفر لليابان من أجل التحضير مع الفريق للموسم الجديد.