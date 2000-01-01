 أكثر من 175 ألف برج إنارة يضيء سماء مكة المكرمة والمشاعر خلال موسم الحج - بوابة الشروق
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أكثر من 175 ألف برج إنارة يضيء سماء مكة المكرمة والمشاعر خلال موسم الحج

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 3:30 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 3:30 م

رفعت أمانة العاصمة المقدسة من جاهزية وكفاءة شبكة الإنارة في موسم حج هذا العام، والتي يبلغ عددها الإجمالي 175 ألف برج وعامود إنارة، إلى جانب تهيئة الطرق الرابطة بين المشاعر المقدسة (منى - عرفات - مزدلفة) بـ(800) برج وعامود إنارة و2000 كشافٍ وفانوس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم توفير (28) صارياً للإنارة لدعم الجهات الخدمية المشاركة في أعمال الحج ولأعمال الطوارئ، وقد وضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة تشغيلية متكاملة لتشغيل وصيانة شبكة الإنارة من خلال تسخير(8) فرق صيانة، تعمل على مدار الساعة مزودة بـ(160) مهندساً وفنياً وعاملاً و(71) معدةً.

وتأتي تلك الجهود في إطار حرص المملكة على تحقيق موسم ناجح للحج بجميع مراحله، وعلى مستوى كل القطاعات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الإمكانات والسبل من أجل ضمان أداء المناسك بسهولةٍ ويسر.


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