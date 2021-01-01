أمير قطر: لا حل عسكري للصراعات في المنطقة

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان إن الصراعات في المنطقة لن تحلّ عسكريا، وإنما السبيل الأمثل من أجل تسوية الخلافات يكمن في الحوار والمسار السياسي؛ داعيا دول المنطقة جميعا إلى تعزيز التعاون فيما بينها لترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين.

جاءت تصريحات أمير قطر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

وخلال الاتصال، وصف أمير قطر العلاقات الثنائية بين طهران والدوحة أنها ودية للغاية وجيدة، كما أثنى على جهود الرئيس الإيراني الهادفة إلى تعزيز هذه الأواصر.

ولفت الشيخ تميم بأن العلاقات القطرية الإيرانية على مرّ السنوات الثماني الأخيرة شهدت نقلة نوعية؛ متطلعا إلى استمرار هذا التعاون المتنامي بين البلدين خلال الفترة المستقبلية.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني إن التحدي الرئيسي في المنطقة ينبع من التحركات العسكرية لبعض الدول وإسرائيل، وهو ما يستلزم بذل الجهود لوقف هذه التحركات في المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقدم الرئيس روحاني خلال الاتصال، التهاني إلى دولة قطر حكومة وشعبا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ مصرحا: "أن الظروف الإقليمية والدولية، تتطلب استمرار المباحثات والتعاون بين البلدين".

وأكد الرئيس روحاني أن بلاده تسعى في إطار مبادئها السياسية إلى إحلال السلام والاستقرار على صعيد المنطقة.

وأضاف الرئيس روحاني أن مواقف إيران المبدئية قائمة على 3 محاور؛ "العدالة والحكمة والتعامل البناء وبتالي تسوية الخلافات والصراعات عبر الحوار".

وفي جانب آخر من مباحثاته الهاتفية مع الشيخ تميم، نوه الرئيس روحاني بأن إيران سخرت كافة الطاقات المتاحة لديها من أجل دعم الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ السلام في اليمن.