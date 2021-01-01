الأوقاف: 102 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي حتى اليوم

حققت مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية رقما قياسيا في تحصيل صكوك الأضاحي هذا العام حيث اقتربت مبيعات الصكوك من 102 مليون جنيه حتى اليوم بزيادة قدرها 22 مليون جنيه عن نفس التوقيت من العام الماضي.

وأشادت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الاثنين - بإقبال المصريين على مشروع صكوك أضاحي الوزارة الذي تتبناه للعام السابع على التوالي ، مؤكدة أنها لم تكن لتصل إلى تحصيل 22 مليونا من الجنيهات دون الثقة الغالية التي أولاها المصريين في الوزارة وثقتهم في مؤسسات الدولة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ما حققه المشروع من تقدم يثبت بالدليل ثقة المواطنين في الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية.