موسيماني: «فريق الشوارع» أصعب مباراة في مشوار التتويج بالعاشرة

اختار بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أصعب مباريات الفريق في طريق تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

صرح موسيماني خلال استضافته عبر قناة النهار "مباراة سيمبا في تنزانيا هي الأصعب، طريقة لعبة المنافس كانت مرهقة للغاية، يلعبون بأسلوب يشبه كرة الشوارع".

وأضاف "لكن كانت مباراة مهمة لإيقاظ الفريق، لأن البعض تخيل أن الأهلي أفضل من الجميع، ويمكنه الفوز في كل المباريات بعد الفوز ببرونزية مونديال الأندية، إلا أنه في بعض الأحيان تحتاج السقوط للقاع ليمكنك الصعود إلى القمة مجددا".

وأشار المدير الفني للأهلي "كما كانت مواجهة صن داونز في القاهرة صعبة للغاية رغم الفوز بهدفين، وكذلك مواجهة المريخ السوداني حيث تعادلنا 2-2 بهدف في الدقيقة الأخيرة من اللقاء".

وتوج الأهلي بدوري الأبطال بفوزه على كايزر تشيفز بثلاثية دون رد يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.