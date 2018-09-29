محافظ الشرقية يصدر قرارا بحظر ذبح الأضاحي خارج المجازر المعتمدة

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بحظر ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر الحكومية المُعتمدة، وذلك حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث، موضحًا أنه في حالة المخالفة يُحصل مبلغ 5000 جنيه من المخالف، مشيرًا إلى عدم جواز نقل جلود الأضاحي إلا بتصريح من مديرية الطب البيطري، وفي حالة المخالفة يُحصل مبلغ 5000 جنيه أيضًا.

وأوضح المحافظ، أنه تقرر كذلك حظر إقامة شوادر لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق إلا بعد الحصول علي تصريح رسمي، لافتًا إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطري، بالالتزام والتنسيق فيما بينهم لتنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين، فيما تم تكليف إداراتي المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة بإعداد تقرير يومي للعرض على المحافظ في هذا الشأن.