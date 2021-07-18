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تركيا تندد بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الحجاب

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 1:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 1:16 ص

نددت الحكومة التركية بقرار صادر عن أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي يترك الباب مفتوحا لأرباب العمل في التكتل بتفعيل حظر ارتداء السيدات من أفراد قوتهم العاملة لغطاء الرأس "الحجاب".

وصدر قرار محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس الماضي، لكن يتعين عند تطبيقه أن يتم تبريره بحاجة حقيقة ويجب أن يأخذ في الاعتبار السياق الوطني المحدد.

ويتعلق الحكم بقضية لسيدتين مسلمتين في ألمانيا رفعتا دعوى ضد أرباب عملهما بعدما تمت مطالبتهما بعدم ارتداء حجابهما، والذي يعتبره الكثير من المسلمات المتدينات عنصرا أساسيا في دينهن.

ووصفت الخارجية التركية في بيان صدر اليوم الأحد القرار بأنه انتهاك واضح للحرية الدينية.

وقالت الوزارة إن القرار خطير، إذ أنه سيغذي رهاب الإسلام الإسلاموفوبيا .

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